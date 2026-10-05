Журова считает, что Овечкин может быть полезен в качестве политика : «Многое может сделать»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения карьеры может стать политиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семак: «Наш урове...
- Александр Мостово...
- Билет с экзамена ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым