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Журова считает, что Овечкин может быть полезен в качестве политика : «Многое может сделать»

Журова считает, что Овечкин может быть полезен в качестве политика : «Многое может сделать»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения карьеры может стать политиком.

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