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Адвокат Немов заявил, что будет присутствовать в суде на оглашении приговора Мусаевой

Адвокат Немов заявил, что будет присутствовать в суде на оглашении приговора Мусаевой

Адвокат Александр Немов намерен присутствовать на оглашении приговора своей подопечной, жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой, для которой прокурор запросил 5,5 года тюрьмы, пишет Telegram-канал журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня".

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