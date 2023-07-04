Адвокат Немов заявил, что будет присутствовать в суде на оглашении приговора Мусаевой

Адвокат Александр Немов намерен присутствовать на оглашении приговора своей подопечной, жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой, для которой прокурор запросил 5,5 года тюрьмы, пишет Telegram-канал журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня".