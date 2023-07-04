Адвокат Немов заявил, что будет присутствовать в суде на оглашении приговора Мусаевой

Адвокат Александр Немов намерен присутствовать на оглашении приговора своей подопечной, жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой, для которой прокурор запросил 5,5 года тюрьмы, пишет Telegram-канал журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня".
Адвокат Александр Немов намерен присутствовать на оглашении приговора своей подопечной, жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой, для которой прокурор запросил 5,5 года тюрьмы, пишет Telegram-канал журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня".
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