Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Фил Воронин о группе Марокко и Хорватии: «Кто же знал, что была самая сильная группа?»

Защитник «Амкала» и стэндап-комик Фил Воронин прокомментировал выход Марокко и Хорватии в полуфинал ЧМ-2022.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх