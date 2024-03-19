Сырский рассекретил свои приоритеты в новой должности: "Залог нашего превосходства"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал свои приоритетные задачи на новой должности.По словам Сырского, приоритетными задачами на должности главкома он считает развитие беспилотных систем и обеспечение армии новейшим вооружением.
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