Это новые реалии рынка? Компания Epic Games, как мы уже сообщали, собирается перейти на разработку игр посредством ИИ, но уже сегодня выпустила другой продукт, который создали вайбкодингом.
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