Айнур Курманов. Никол Пашинян перешёл в словесную атаку на Россию после безуспешных попыток убедить премьера Мишустина, а затем и президента Путина согласиться на его условия получения дальнейших экономических преференций, несмотря на прозападную ориентацию.
Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Нужно самим вывести оттуда базу, в Прибалтике нету и живем как-то. А Армения пусть сама себя защищает. Сколько раз сталкивался с армянами, каждый раз убеждаюсь, что они нас ненавидят, ни одного положительного примера.
Ответить
1 м.
Александр Денисов
Совсем ара берега попутал...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии