Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 212 подписчиков

Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Айнур Курманов.   Никол Пашинян перешёл в словесную атаку на Россию после безуспешных попыток убедить премьера Мишустина, а затем и президента Путина согласиться на его условия получения дальнейших экономических преференций, несмотря на прозападную ориентацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Нужно самим вывести оттуда базу, в Прибалтике нету и живем как-то. А Армения пусть сама себя защищает. Сколько раз сталкивался с армянами, каждый раз убеждаюсь, что они нас ненавидят, ни одного положительного примера.
Ответить
1 м.
Александр Денисов
Совсем ара берега попутал...
Ответить
1 м.