Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Александр _

Нужно самим вывести оттуда базу, в Прибалтике нету и живем как-то. А Армения пусть сама себя защищает. Сколько раз сталкивался с армянами, каждый раз убеждаюсь, что они нас ненавидят, ни одного положительного примера.