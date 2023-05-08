Джейлен Браун о трех бросках в 4-й четверти и овертайме: «Мне надо чаще просить мяч»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун признал, что совершенных им в заключительной четверти и овертайме четвертого матча с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2) трех бросков недостаточно.
Популярные статьи
- Евгений Плющенко: «Вчера от нас ушел гений и маэстро моды Валентин Юдашкин. Спасибо за фантастический костюм для моей олимпийской программы»
- «Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам
- Фриц о корте в Мадриде: «Дерьмо»
Свежие комментарии