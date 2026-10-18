Российский лидер Владимир Путин на новой рабочей неделе планирует провести ряд международных контактов, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
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