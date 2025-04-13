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Европейское перевооружение – перетасовка фальшивых денег

Европейское перевооружение – перетасовка фальшивых денег

На фоне активных призывов к перевооружению Европы циркулируют конкурирующие идеи о том, что обеспечить европейским странам возможность противостоять России в вероятной будущей войне без поддержки США невозможно.

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