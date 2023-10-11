ФСБ: США и Британия стали создавать условия нестабильности у южных границ СНГ

Действия британских и американских спецслужб провоцируют нестабильность у южных границ СНГ. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности стран — участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
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