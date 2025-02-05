Владельцы столичных магазинов отправляют гуманитарную помощь в Курскую область

Владельцы столичных магазинов продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Многие из них ранее передавали посылки бойцам специальной военной операции, поэтому смогли организовать отправку в приграничные регионы, когда возникла такая необходимость.
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