"Достигли пика". Застройщик рассказал, почему школы нужны не везде в Барнауле

По мнению Юрия Гатилова, необходимо пересмотреть нормы градостроительства Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов предложил пересмотреть градостроительные нормы, которые обязывают застройщиков и власти строить школы в новых микрорайонах в радиусе 500 метров от жилищного комплекса.