Депутат ГД Виталий Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов подал официальное обращение к Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко, в котором предложил пересмотреть условия проведения добровольной стерилизации женщин.
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