Ученые из Перми выяснили чем питались древние люди, проживающие на территории региона

Основными культурами, выращиваемыми древними пермяками, были пшеница, ячмень и другие.Археологи и биологи из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с международными коллегами сделали прорывное открытие, которое коренным образом меняет представления о начале земледелия в Прикамье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Будет по-нашему": Муфтий сорвал аплодисменты, решив сделать то, на что депутаты Госдумы до сих пор не решились
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
Свежие комментарии