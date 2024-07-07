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Царьград

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Ученые из Перми выяснили чем питались древние люди, проживающие на территории региона

Ученые из Перми выяснили чем питались древние люди, проживающие на территории региона

Основными культурами, выращиваемыми древними пермяками, были пшеница, ячмень и другие.Археологи и биологи из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с международными коллегами сделали прорывное открытие, которое коренным образом меняет представления о начале земледелия в Прикамье.

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