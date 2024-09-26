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Белоусов поздравил войска с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Белоусов поздравил войска с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил войска с освобождением Украинска и Лесовки в Донецкой народной республике (ДНР) в ходе наступательной операции на Красноармейском (Покровском) направлении.

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