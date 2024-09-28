Михаил Рахлин: «Хорошей практикой был бы ввод в школьные программы начальных элементов борьбы»

На 13 Фестивале единоборств -Турнире им. В.А. Соловьева президент общественной организации «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга», член редакционного совета «Петербургского Дневника» Михаил Рахлин рассказал о полезности единоборств в школьных программах по физкультуре «Обязывать и заставлять, конечно, никого не нужно, но думаю, что школьникам бы пригодились базовые элементы единоборств: акробатика, самостраховка, умение быстро реагировать.