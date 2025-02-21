Россия готова уступить 300 млрд долларов из замороженных активов ЦБ, но с условием

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Москва рассматривает возможность использования 300 млрд долларов замороженных суверенных активов для восстановления Украины, однако при этом настаивает на определенных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии