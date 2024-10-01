Быт – это важная составляющая нашей жизни. Если махнуть на него рукой, в квартире сразу воцарится хаос.
7 бесполезных домашних дел, которые только отнимают силы и время, а толку от них ноль
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Можно не стирать шторы - они же пыть собирают -пусть будет. Не надо чистить швы между плитками - закрась и пусть плесень и грязь живут под краской. Не надо складывать нижнее белье, (вообще ничего не надо делать аккуратно) - потом так здорово с утра искать пару от носков и нужные трусы. У чугунной сковородки нет "покрытия", она ИЗ чугуна состоит, Мыть плиту лучше раз в месяц, когда засрал ее основательно, тогда можно залить поверхность агрессивными химикатами или поскоблить до царапин щеткой. Ну и т.д. Автор - просто гений!))))))))))))))))
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16 час.
Людмила Радченко
Афффтор, а трусы и носки может быть тоже не надо часто стирать?
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14 час.
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