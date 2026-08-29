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Охотугодья Алтайского края будут патрулировать круглые сутки

Охотугодья Алтайского края будут патрулировать круглые сутки

Для контроля за охотниками сформировали межведомственные оперативные группы Летне-осенний сезон охоты на несколько видов дичи стартует в Алтайском крае 29 августа.

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