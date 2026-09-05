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Экономический эффект для Китая от покупки нефти из РФ оценили в 27 млрд долларов

Экономический эффект для Китая от покупки нефти из РФ оценили в 27 млрд долларов

Китай получил экономический эффект более чем в 27 млрд долларов благодаря закупкам российской нефти с 2022 г.

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