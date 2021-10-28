Мировое обозрение

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Аналитики назвали города России, лидирующие по росту цен на жилье

Аналитики назвали города России, лидирующие по росту цен на жилье

МОСКВА, 28 окт - РИА Недвижимость. Краснодар в октябре стал безусловным лидером среди крупных российских городов по подорожанию вторичного жилья, рассказали РИА Недвижимость аналитики консалтинговой группы SRG.

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