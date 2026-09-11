Вместо Альпины: Bovensiepen Spider стал третьей моделью фирмы[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С 1 января 2026 года пути семейной компании Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co и бренда Alpina разошлись.
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