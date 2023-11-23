Фигурант дела о подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе получил 18 лет колонии

ТАСС/Эрик Романенко Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы фигуранта дела о подрыве здания Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в Мелитополе, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
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