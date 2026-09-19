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Гендиректора MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест

Гендиректора MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест

Генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест. Решение 19 сентября вынес Тверской районный суд Москвы.

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