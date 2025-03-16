Туристский проект «Серебряное ожерелье России» награжден дипломом международного «Интурмаркета»

Межрегиональный историко-культурный и туристский проект Северо-Западного федерального округа "Серебряное ожерелье России" отмечен Дипломом "За концептуальный подход к продвижению межрегионального проекта".
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