Бочкарев: При строительстве корпуса электродепо «Южное» смонтировано почти 3 000 тонн металлоконструкций

Площадь работ составила порядка 37 тысяч кв. метров Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о завершении работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное».