Юго-Восточный Курьер

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Бочкарев: При строительстве корпуса электродепо «Южное» смонтировано почти 3 000 тонн металлоконструкций

Бочкарев: При строительстве корпуса электродепо «Южное» смонтировано почти 3 000 тонн металлоконструкций

Площадь работ составила порядка 37 тысяч кв. метров Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о завершении работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное».

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