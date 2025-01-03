Временный глава Кургана Науменко проверил городские дворы и мост в Рябково. Фото

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко провел рабочий объезд по городу. В ходе мероприятия руководитель проверил уборку дорог, дворов, ремонт мостов и строительство объектов городского хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии