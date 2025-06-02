⚡️ В Советском районе простились с земляком, который погиб в зоне СВО Участник спецоперации Владимир Навотный погиб в Донецкой Народной Республике, выполняя воинский долг и защищая интересы нашей страны.
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⚡️ В Советском районе простились с земляком, который погиб в зоне СВО Участник спецоперации Владимир Навотный погиб в Донецкой Народной Республике, выполняя воинский долг и защищая интересы нашей страны.