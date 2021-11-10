Трамп заявил о бессилии в восстановлении США при Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что помог бы своей стране, будь у него такая возможность. Однако при деятельности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа все усилия становятся тщетными, сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что помог бы своей стране, будь у него такая возможность. Однако при деятельности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа все усилия становятся тщетными, сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
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