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Трамп заявил о бессилии в восстановлении США при Байдене

Трамп заявил о бессилии в восстановлении США при Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что помог бы своей стране, будь у него такая возможность. Однако при деятельности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа все усилия становятся тщетными, сказал политик в интервью телеканалу Fox News.

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