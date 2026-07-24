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Происшествия

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Полицейские и общественники Мордовии провели мероприятие по правовому просвещению и патриотическому воспитанию в детском оздоровительном лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» МВД по Республике Мордовия совместно с Общественным советом при ведомстве организовало познавательное мероприятие для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Алатырь» Ичалковского района.

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