Газета.ру

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Чемпион UFC Махачев поддержал Анкалаева после ничьей с Блаховичем в титульном поединке

Чемпион UFC Махачев поддержал Анкалаева после ничьей с Блаховичем в титульном поединке

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев в социальных сетях высказался о решении судей объявить ничью в титульном поединке полутяжелом дивизионе между Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

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