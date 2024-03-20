«Силовые машины» развернут сеть электрозаправок в Петербурге

Петербургская энергомашиностроительная компания “Силовые машины” планирует разместить 100 электрозарядных станций (ЭЗС) собственной разработки и производства в 18 регионах России, включая Петербург и Ленобласть.
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