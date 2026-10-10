Новосибирцам ужесточат продажу вейпов: запреты и лицензии с 2027

С 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции в Новосибирске и области потребует обязательной лицензии, а региональные власти получат право вводить временный полный запрет на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них.
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