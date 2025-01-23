Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию

Принудительно мобилизованный еще в минувшем году боец украинских войск сумел сбежать из лагеря обучения в Великобритании, где он проходил подготовку, и вернуться на подконтрольную РФ часть Херсонской области.
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