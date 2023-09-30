Вышел геймплей нового космического экшена с открытым миром и прокачкой, вдо...

Вышел геймплей нового космического экшена с открытым миром и прокачкой, вдохновленного лавкрафтовскими ужасамиКомпания-издатель Camlann Games и студия-разработчик Pastaspace Interactive анонсировали космический экшен с открытым миром под названием Underspace.
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