США приостановили программу поддержки беженцев: новая миграционная политика

США временно прекратили принимать заявки на финансирование беженцев из Украины. Это решение принято в рамках указа от 20 января 2025 года о безопасности границ, подписанного президентом Дональдом Трампом.
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