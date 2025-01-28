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Царьград

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США приостановили программу поддержки беженцев: новая миграционная политика

США приостановили программу поддержки беженцев: новая миграционная политика

США временно прекратили принимать заявки на финансирование беженцев из Украины. Это решение принято в рамках указа от 20 января 2025 года о безопасности границ, подписанного президентом Дональдом Трампом.

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