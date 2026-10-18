В Челябинске многодетная мать Альфия Саматова родила в областной клинической больнице № 3 девочку весом 5180 граммов, хотя врачи прогнозировали массу плода около 3980 граммов.
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