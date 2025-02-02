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"Голубой огонёк" для "золотой судьи" Хахалевой: В какой роскоши жила скандальная фигурантка?

"Голубой огонёк" для "золотой судьи" Хахалевой: В какой роскоши жила скандальная фигурантка?

"Голубой огонёк" для "золотой судьи" Хахалевой: в какой роскоши жила скандальная фигурантка? Что вызвало сомнения у следствия? И что будет с теми шестью тысячами дел, по которым она выносила приговоры, будут ли их пересматривать? Об этом - в новом материале "Первого русского".

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