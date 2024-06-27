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Губерниев об уходе комментаторов с «Матч ТВ»: «А кто у нас сильные-то ушли?»

Дмитрий Губерниев высказался об уходе комментаторов с «Матч ТВ». – После ухода многих сильных комментаторов с «Матч ТВ» канал стал слабее? – А кто у нас сильные-то ушли? – Поленов, Тартакова, Шмурнов.

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