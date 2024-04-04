Светлана Бондарчук похвасталась дорогостоящей сумкой Birkin

Актриса Светлана Бондарчук провела фотосессию с редкой сумкой стоимостью в несколько миллионов рублей Актриса Светлана Бондарчук провела фотосессию, в которой была задействована сумка Hermes стоимостью в несколько миллионов рублей.
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