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Светлана Бондарчук похвасталась дорогостоящей сумкой Birkin

Светлана Бондарчук похвасталась дорогостоящей сумкой Birkin

Актриса Светлана Бондарчук провела фотосессию с редкой сумкой стоимостью в несколько миллионов рублей Актриса Светлана Бондарчук провела фотосессию, в которой была задействована сумка Hermes стоимостью в несколько миллионов рублей.

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