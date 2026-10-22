В Твери состоится областная премьера спектакля «Ленинградский Щелкунчик и Крысиный король». 24 октября в Историческом парке «Россия — Моя история» в Твери пройдёт областная премьера спектакля «Ленинградский Щелкунчик и Крысиный король» (6+) в постановке режиссёра Наталии Франковой.