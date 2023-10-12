В России теперь могут посадить за сбор и продажу особо ценных грибов и растений

12 октября в России начал действовать новый закон, который ужесточает наказание за незаконный оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами.
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