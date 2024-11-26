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Задолжавшая 14 кредитным организациям астраханка может лишиться иномарки премиум-класса

Задолжавшая 14 кредитным организациям астраханка может лишиться иномарки премиум-класса

Если оперативно не погасит долг более 1 млн рублей. В Камызякском районном отделении судебных приставов на исполнении находились исполнительные производства на жительницу села Тузуклей, которая имела задолженности сразу перед 14 кредитными организациями в общей сумме более 1 млн рублей.

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