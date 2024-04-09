А чего они хотели? Южная Корея получила ответ России за санкции

Сегодня 24K прочитали Россия решила доходчиво объяснить Южной Корее, что не нужно лезть в чужие дела и что не только у РФ могут быть проблемы с соседями, а потому не стоит забывать свое место на глобальной шахматной доске.
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