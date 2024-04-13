Фото: пресс-служба правительства Армении3 дня назад 54K прочитали Впервые опубликовано на сайте "Вестник Кавказа".
Никол Пашинян: Запад не будет решать проблемы Армении
Комментарии
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W
Walery
Пашинян решил выступить в роли валютной проститутки и навариться на века... но Запад не внял пожеланиям продажного народа и и решил экономить на Армении - притом что вояки из них так себе. Но и Россия уже дала оценку Армении и особенно армянам - прощения за сжигание армянами Флага РФ не будет.
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