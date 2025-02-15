Более 200 учителей в Новосибирской области прошли программу «Земский учитель»

Программа «Земский учитель», реализуется в регионе с 2020 года, она позволяет не только решить кадровую проблему в поселках и небольших городах, но и сделать так, чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование.
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