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Соловьев, избавившийся от синяков на лице, спел про холодную зиму

Соловьев, избавившийся от синяков на лице, спел про холодную зиму

Телеведущий Владимир Соловьев, недавно шокировавший россиян появлением в прямом эфире с синяками и ссадинами на лице, судя по всему, полностью восстановился после полученных повреждений.

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