ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке

Игорь Морозов

это просто кошмар, ужас и вообще нет в русском языке такого слова каким можно было бы назвать данный факт коррупции в армии. Если на таком уровне происходит подобное, так что же в стране творится на среднем уровне? А за низ вообще даже спрашивать не стоит. Куда страна пришла в связи с либеральными ценностями? Но по факту куда дошла на уровне такой высоты в правительстве, армии, это уже никакой черты ни красной , ни зелёной , ни чёрной вообще никакой. Плинтус похоже по сравнению с этим случаем, находится на недосягаемой высоте. как же это всё мерзко. Неужели ему не хватало на хлеб?