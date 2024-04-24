Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Ну так и мы не прошли ещё эту дурь!Миллион аргентинц...
  • Olga Chuhutina
    Вообще охренели . Сажать  кто тормозит выдачу гражданства  таким людям. Уроды.Mash: воевавшего ...
  • Nikolay Boyko
    Надо срочно прыгать и кричать -поляков на гиляку 😂😂😂😂😂В Варшаве около 3...

ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке

ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке

Замминистра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
это просто кошмар, ужас и вообще нет в русском языке такого слова каким можно было бы назвать данный факт коррупции в армии. Если на таком уровне происходит подобное, так что же в стране творится на среднем уровне?  А за низ вообще даже спрашивать не стоит.  Куда страна пришла в связи с либеральными ценностями?  Но по факту куда дошла на уровне такой высоты в правительстве, армии, это уже никакой черты ни красной , ни зелёной , ни чёрной вообще никакой. Плинтус похоже по сравнению с этим случаем, находится на недосягаемой высоте. как же это всё мерзко. Неужели ему не хватало на хлеб?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх