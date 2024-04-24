Замминистра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
это просто кошмар, ужас и вообще нет в русском языке такого слова каким можно было бы назвать данный факт коррупции в армии. Если на таком уровне происходит подобное, так что же в стране творится на среднем уровне? А за низ вообще даже спрашивать не стоит. Куда страна пришла в связи с либеральными ценностями? Но по факту куда дошла на уровне такой высоты в правительстве, армии, это уже никакой черты ни красной , ни зелёной , ни чёрной вообще никакой. Плинтус похоже по сравнению с этим случаем, находится на недосягаемой высоте. как же это всё мерзко. Неужели ему не хватало на хлеб?
Ответить
20 час.
Свежие комментарии