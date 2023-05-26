Экс-президент Украины Порошенко назвал условия для мирных переговоров Киева с Москвой

Бывший президент Украины Петр Порошенко на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 26 мая, заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой о прекращении огня только в том случае, если Украину примут в ЕС и НАТО, – сообщают украинские СМИ.