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Экс-президент Украины Порошенко назвал условия для мирных переговоров Киева с Москвой

Бывший президент Украины Петр Порошенко на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 26 мая, заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой о прекращении огня только в том случае, если Украину примут в ЕС и НАТО, – сообщают украинские СМИ.

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