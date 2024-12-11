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Страховку ответственности перед пассажирами купили по 257 тыс. такси

Страховку ответственности перед пассажирами купили по 257 тыс. такси

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.

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